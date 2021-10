Una nuova area gioco per la Scuola Paolina di Ponte a Elsa

Sabato 9 Ottobre alle ore 15:00, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza necessarie per il periodo che tutti stiamo vivendo, verrà svolta l'inaugurazione della nuova area ludico-educativa della Scuola per l'Infanzia Paolina di Ponte a Elsa.

Gioia, amore e fratellanza. Queste sono le tre parole che animano i cuori delle suore che gestiscono la Scuola per l’Infanzia Paolina della Parrocchia dei SS Jacopo e Filippo di Ponte a Elsa in San Minato. Tre principi fondamentali che vengono insegnati ai bambini che la frequentano, con il contributo delle brave educatrici che portano avanti questa piccola, ma grande realtà, del nostro territorio.

Le Suore che gestiscono la struttura ormai da più di trent’anni auspicavano per i bambini e le loro famiglie un luogo sicuro, fruibile e gioioso dove trascorrere le ore dedicate al gioco all’aperto e allo svago, che sono elementi importanti di aggregazione alla base dei loro insegnamenti ed elementi imprescindibili per la crescita dei bambini.

Dopo tanti anni, questo sogno si è realizzato, grazie al contributo di 5.000 euro concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata dal Presidente Antonio Salini Guicciardini, che ha dimostrato ancora una volta attenzione e sensibilità per i progetti, grandi e piccoli, che migliorino la qualità di vita dei cittadini del territorio. Altri importanti contributi sono giunti da altre realtà del nostro territorio e dai genitori che negli anni hanno affidato la crescita e l'educazione dei propri figli a questa struttura.

In particolare, la corte esterna di cui la struttura dispone è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ne ha aumentato la funzionalità e il decoro, e si articola ora in due zone distinte, una delle quali adibita ad area gioco con scivoli, castelli ed altalene che è stata messa in sicurezza grazie alla posa di una pavimentazione di tipo anti-trauma, realizzata da una ditta specializzata del settore seguendo il progetto del Geometra Marco Barsotti.

L’altra, abbellita anche con blocchi in simil pietra effetto anticato, potrà essere utilizzata per le attività educative e ludico-motorie e per le varie iniziative che le Suore organizzano nel corso dell’anno con il coinvolgimento dei genitori e di tutte quelle figure che ruotano intorno alla scuola, costituendone importanti punti di riferimento per la crescita e l'insegnamento di quei tre principi che sono stati citati all'inizio.

Infine, un ringraziamento particolare va alla Curia, alla Diocesi di San Miniato ed alla parrocchia dei SS Filippo e Giacomo di Ponte a Elsa di cui la scuola fa parte, alle associazioni del territorio su tutte il Lions Club; alle altre imprese coinvolte, ai genitori, alle educatrici che affiancano le Suore e a tutta la comunità di Ponte Elsa che negli anni hanno aiutato e permesso la realizzazione di questo piccolo grande sogno, che la direttrice della struttura Grazia Grasso, da tutti conosciuta come “Suor Grazia”, aspettava da tempo per il bene e la gioia dei bambini che avranno il privilegio di frequentare questo ambiente così familiare, pieno di gioia, amore, fratellanza ed educazione alla vita.

Fonte: Ufficio stampa