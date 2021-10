Biblioteca Universitaria di Pisa, Galletti (M5S) porta il dibattito in Consiglio Regionale

“Recuperare gli spazi della Sapienza per ricollocare i libri più prestigiosi e di valore nella loro sede naturale e trovare in città un ambiente idoneo ad ospitare il resto della raccolta, possibilmente in un luogo unico e prossimo alla storico palazzo. Solo in questo modo la Biblioteca Universitaria potrà tornare ad essere uno dei templi della cultura di Pisa.” Lo scrive in un nota Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, che annuncia un’interrogazione e un accesso agli atti per fare chiarezza sulla questione e riportare il dibattito in Consiglio regionale.

Secondo la pentastellata “L’idea che quasi due chilometri di scaffali di libri storici saranno trasferiti a Piacenza dopo essere stati custoditi per secoli a Pisa è irricevibile. Dopo quasi 10 anni di peripezie, e nonostante la grande mobilitazione pubblica degli intellettuali pisani, la preziosa collezione di volumi, che un tempo era ospitata dal Palazzo della Sapienza, si ritrova oggi smembrata in tre diverse sedi tra Pisa e Lucca e a breve, una parte di questa, sarà trasferita fuori regione”.

“L’incapacità di trovare spazi idonei alla conservazione di questi libri sul territorio - denuncia Galletti - è un fatto grave, che non può essere derubricato ad una semplice questione di competenze istituzionali, ma che deve essere affrontato con decisione e di cui la Giunta Regionale deve farsi carico.”

“Per far questo - scrive la Capogruppo M5S - tramite una richiesta di accesso agli atti, potremo visionare l’elenco degli edifici di proprietà della Regione e della Provincia a Pisa, per capire se ci sia uno spazio in grado di ospitare i libri per diventare un’eventuale sede distaccata della biblioteca universitaria e avanzare delle proposte. Inoltre - incalza la cinquestelle - grazie ad una nostra interrogazione già protocollata dagli uffici regionali, il dibattito sul BUP potrà tornare in Aula e stimolare tutte le forze politiche responsabili a prendere una posizione netta in difesa della cultura.”

E conclude “Dalle risposte sapremo se il Presidente Giani e l’Assessora Nardini siano a conoscenza della questione e quali siano le azioni intraprese nel corso degli anni dalla Regione, a patto che ce ne siano state, per difendere la Biblioteca Universitaria. Il nostro obiettivo è quello di strappare un impegno formale alla Giunta, affinché la Biblioteca Universitaria di Pisa torni ad essere pienamente fruibile, negli spazi del Palazzo della Sapienza.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa