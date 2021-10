Buongiorno, la ricetta di oggi l'ho presa da Oriana. Dico l'ho presa perché due giorni fa sul suo profilo facebook ha pubblicato la foto della crema di zucca che aveva preparato per pranzo. Le ho chiesto subito la ricetta e così ci siamo scritte e ho avuto gli ingrediente e il procedimento.

E' una ricetta molto autunnale con bellissimi colori, l'arancione della zucca, e il verde dei fagiolini, e poi buonissima. Tutti i prodotti che ha utilizzato sono biologici e a kilometro zero.

E infine giunse l’autunno, con questa frase Oriana ha presentato la sua ricetta.

Crema di zucca bio con patate bio e fagiolini

Ingredienti

1 zucca tonda farinosa (potete anche prendere un pezzo di zucca da 500/600 gr)

2 patate.

Fagiolini già lessati

Olio extravergine di oliva

Pepe

Sale

Preparazione

Pulite la zucca e tagliatela a pezzi, pelate le patate e mettete tutto in una pentola a pressione e con acqua quasi coprite il la verdura e aggiungete un po’ di sale. La cottura con la pentola a pressione è sui 25/30 minuti, altrimenti con una pentola normale serviranno almeno 40/50 minuti, quando anche le patate saranno cotte. Una volta pronta la zuppa non rimane che frullare il tutto. Mettete la vellutata nei piatti e aggiungete i fagiolini precedentemente lessati e li tagliati in pezzi più piccoli, irrorate il tutto con un filo di olio e una spolverata di pepe.

Oriana P.

