Croce d'Oro Montespertoli, tanti giovani per il nuovo consiglio

Un nuovo consiglio nel segno della continuità, ma con l’ingresso di alcuni giovani carichi d’entusiasmo. E’ con questo spirito che la Pubblica assistenza Croce D’Oro di Montespertoli ha rinnovato le proprie cariche e si appresta ad affrontare il prossimi quattro anni.

Al vertice dell’associazione di volontariato montespertolese è stato confermato come presidente Mariano Falcini; il vicepresidente sarà Emanuele Buti mentre il consiglio vedrà nel ruolo di cassiere Francesco Caprai, la segreteria è affidata a Viola Bandinelli, il responsabile dei Volontari sarà Simone Simoncini, Giovanna Aschettino sarà la referente della Formazione e si occuperà anche dello sportello Lilith, Gabriele Balducci si occuperà di Protezione Civile, Piero Gozzini sarà il responsabile del banco dei medicinali e si occuperà anche di solidarietà internazionale, Tiziano Gigli sarà il referente per le manifestazioni e gli eventi di rappresentanza, il responsabile di sede sarà Sergio Simoncini, mentre Carlo Cianti si occuperà del parco macchine. Questi gli incarichi assegnati in occasione dell’ultima riunione.

“Ringrazio il Consiglio per la fiducia riposta ancora una volta , nella mia persona – ha affermato il presidente Falcini al termine della seduta – sarà per me un onore poter rappresentare per altri quattro anni, Soci e Volontari della nostra associazione, per la quale mi metterò a disposizione con il massimo impegno e dedizione.

Del nuovo consiglio – ha commentato Mariano Falcini - fanno parte persone con un’esperienza di più mandati alle spalle, ma anche giovani leve che, sospinte da voglia di fare e lavorare, hanno preso l’importante e impegnativa decisione di mettersi a disposizione dell’associazione e dei cittadini, permettendo un ricambio importante e indispensabile in un’associazione di volontariato come la nostra.

I prossimi quattro anni, saranno molto intensi per la nostra associazione sia per i progetti che vorremmo realizzare, e per il quali saranno necessarie scelte importanti, che andranno ad incidere, nel futuro della nostra Associazione, ma anche per consolidare, i progetti già avviati, che oltre ai tradizionali servizi di emergenza, ordinari e sociali, ci vedono sempre più presenti, in questo periodo di pandemia, insieme alle altre Pubbliche Assistenze della zona, nel gestire Drive per i tamponi e linee vaccinali presso gli Hub del territorio, senza dimenticare la collaborazione con la fondazione PAS per la gestione del polo sanitario recentemente inaugurato.

Quindi nei prossimi quattro anni l’impegno di tutto il consiglio sarà molto intenso. «Un ringraziamento doveroso – ha poi aggiunto Falcini - va ai consiglieri uscenti che nello scorso mandato hanno operato con serietà e impegno, permettendo insieme ai volontari di raggiungere i livelli attuali fondamentali per il territorio nel quale operiamo.

Fonte: Pubblica assistenza Croce d'Oro di Montespertoli