La Fucini celebra Vanghetti, un libro e materiali storici per ricordare il medico empolese

In occasione dei 160 anni dalla nascita di Giuliano Vanghetti la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli organizza la presentazione del nuovo libro dedicato al medico empolese Giuliano Vanghetti. Un medico tra scienza e coscienza, scritto da Rossana Ragionieri, Sandra Ristori e Antonella Bertini, edito da Zanini nel 2021, che saranno presenti all’evento.

L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre alle 18, Cenacolo degli Agostiniani, Via dei Neri 15.

Per l’occasione la biblioteca allestirà anche una piccola esposizione di materiali provenienti dal Museo Vanghetti posto al terzo piano della biblioteca: libreria, archivio documentario e laboratorio professionale di Giuliano Vanghetti, che agli inizi del Novecento fu uno degli studiosi e degli sperimentatori più originali e innovativi sul fronte della scienza e della tecnologia di sviluppo delle protesi.

All’iniziativa parteciperanno l’assessore alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni, il direttore della biblioteca Carlo Ghilli, che illustrerà il Museo Vanghetti, e le tre autrici.

La presentazione del libro da parte di Rossana Ragionieri sarà preceduta dall’intervento di Bruno Ciaccio, chirurgo empolese che ha scritto l’introduzione al libro, sottolineando la modernità assoluta del lavoro di Vanghetti, definito “uno splendido visionario”.

Una conferenza, per rendere omaggio a uno dei più grandi e poi lesi, precursore di quella che sarà la medicina nel futuro, la chirurgia moderna, Vanghetti è stato il primo a delineare e a realizzare operazioni chirurgiche per consentire ai pazienti di muovere protesi, al tempo meccaniche, sfruttando i movimenti naturali dei muscoli residui. Tutto questo sullo sfondo della Grande Guerra, quando si dedicò appunto al problema del reinserimento nella vita civile di migliaia di amputati.

Giuliano Vanghetti nacque a Greve in Chianti l’8 ottobre 1861 e morì a Empoli il 4 maggio 1940: il volume rappresenta una monografia completa sulla vita e sulle opere del medico, realizzata da tre donne empolesi che hanno voluto ricordarne la vita e la straordinaria importanza degli studi.

PRENOTAZIONI – Dato il numero limitato di posti, è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571757840 in orario di apertura della biblioteca (da lunedì a venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20).

Ricordiamo che per partecipare al convegno è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa