No alla guerra, incontro al circolo di Santa Maria con Scaglione e Bortolon

Il Comitato per difesa della Costituzione dell’Empolese Valdelsa organizza per sabato 9 ottobre una iniziativa dal titolo “Giù le armi! E’ l’ora di rispettare l’art. 11”. L’incontro si terrà a partire dalle 17,30 al Circolo Arci di Santa Maria, via Livornese n. 48 Empoli.

Il Comitato vuole aprire una discussione sull’importanza del ripudio della guerra sancito dalla nostra Costituzione. Nell’Assemblea Costituente si manifestò fin da subito un ampio consenso sul ripudio della guerra e sulla necessità di dare un rilievo fondamentale al principio pacifista, cercando di formularlo nel modo più risoluto e forte.

Una riflessione è doverosa soprattutto in questo periodo nel quale sono evidenti i danni, le violenze, le distruzioni, la morte che i conflitti provocano. Per ribadire il concetto espresso dal Mahatma Gandhi “Una guerra infligge sempre dolore e sofferenza per tutti.”

Il dibattito verterà, oltre che sulla richiesta del rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, sulla necessità di cambiare politica internazionale e di ridurre la militarizzazione. Si evidenzia inoltre l'urgenza di ratificare il trattato dell’ONU sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).

All’incontro saranno presenti:

Fulvio Scaglione , giornalista, esperto in questioni internazionali e conflitti bellici, autore di numerosi libri: La Russia è tornata (2005), I Cristiani e il Medio Oriente (2008), Il Patto col Diavolo (2016), Padre Pino Puglisi (2018), Siria i cristiani nella guerra (2019), La Siria in tempo di pace.

Matteo Bortolon esperto in trattati internazionali e autore del libro: La gabbia dei trattati (2015)

Coordina Alice Pistolesi, giornalista della redazione dell'Atlante della guerra.

Sono invitati i rappresentanti dei partiti per esprimere brevemente le loro posizioni politiche.

Fonte: Comitato per difesa della Costituzione dell’Empolese Valdelsa