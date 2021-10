Scomparsa una cagnolina a Livorno: ecco chi chiamare in caso di avvistamento

L'Ufficio tutela animali del Comune di Livorno segnala la scomparsa di una cagnolina, di nome Milli. Si tratta di una femmina di taglia media con pelo lungo di colore nero. È scappata mercoledì 6 ottobre nella zona tra via Goito e via San Jacopo in Acquaviva

Chiunque avesse notizie o l’avvistasse è pregato di contattare immediatamente i numeri l 339 6495170 / 339 7110170. Si prega di non rincorrere l'animale, dato che sarà impaurita, ma di chiamare subito segnalando la zona di avvistamento.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa