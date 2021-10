Sindaco e assessori di San Miniato nelle frazioni, parte il tour di ascolto dei cittadini

Diciannove appuntamenti pomeridiani per incontrare i cittadini di tutte le frazioni. Comincia il tour del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e della Giunta, dedicato a incontri collettivi che si svolgeranno in tutti i territori del comune, con un calendario che inizierà la prossima settimana con i primi due incontri mercoledì 13 ottobre alla Casa Culturale a San Miniato Basso e venerdì 15 ottobre al Circolo Arci a Molino d'Egola. Tutti gli appuntamenti sono previsti alle 21.30.

"A causa della pandemia, iniziamo il ciclo di incontri nelle frazioni con un anno e mezzo di ritardo - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Purtroppo lo stop forzato ha fatto slittare in avanti i nostri programmi, finalmente adesso possiamo organizzare questo ciclo di incontri in presenza e in maniera capillare. Il calendario potrà subire alcune variazioni ma, entro la fine dell'anno, avremo concluso tutti gli incontri, con una media di due appuntamenti alla settimana. Abbiamo una tabella di marcia dai ritmi serrati e molto impegnativi che però rappresenta un momento fondamentale della nostra attività amministrativa, grazie alla quale possiamo avvicinarci alle molteplici realtà del nostro comune".

Per partecipare agli incontri sarà necessario indossare la mascherina ed essere muniti di green pass per accedere ai locali.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa