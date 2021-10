A Firenze il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia

Il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia, nato a Siena nel 2017, è ora approdato anche a Firenze dove si svolgerà dall’11 al 13 novembre.

Promosso dall’associazione La parola che non muore e realizzato con la collaborazione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana, la sponsorizzazione di UniCoop Firenze e il supporto delle Biblioteche comunali fiorentine, il Festival è pensato come un itinerario sull’italiano che valorizzi il contributo portato, alla storia sociale, linguistica e culturale del nostro paese, dalle maggiori lingue di cultura, dalla comunicazione non verbale (la lingua dei segni, il linguaggio dei gesti), dalle tante realtà linguistiche presenti in territorio italiano (lingue minoritarie, dialetti, lingue di contatto).

In attesa del Festival, dal 15 ottobre al 10 novembre, presso la Biblioteca delle Oblate e la BiblioteCaNova Isolotto, si svolgeranno cinque lezioni introduttive a cui sarà possibile partecipare in presenza e a distanza (tramite diretta su Zoom) incentrate su temi della formazione e dell’aggiornamento in campo linguistico e importanti anche ai fini di una riflessione su una lingua italiana sempre più fluida e in “movimento”, sulla comunicazione non verbale, sui nuovi linguaggi al tempo di Internet e sul dinamismo delle pratiche comunicative correnti, sulla necessità (non più rinviabile) di un’alfabetizzazione digitale ad ampio spettro.

Previsti crediti formativi per i docenti che frequentano almeno il 75% delle ore complessivamente previste per i vari appuntamenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa