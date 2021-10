Abbattuto un falco specie protetta, denunciato un cacciatore a Collesalvetti

Mentre si trovava a caccia ha abbattuto un esemplare di falco lodolaio, o falco subbuteo, un rapace diurno che fa parte della fauna particolarmente protetta.

Il cacciatore responsabile è stato scoperto e denunciato dalla polizia provinciale di Livorno per bracconaggio. L'episodio è stato accertato dagli agenti in località i Pratini, nel comune di Collesalvetti. La conferma in flagranza di reato è giunta durante un controllo all'appostamento fisso di caccia di cui è titolare l'uomo, che si è reso responsabile dell'abbattimento del rapace.

Sequestrati i due fucili in possesso al cacciatore e l'esemplare abbattuto.