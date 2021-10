Controlli dei carabinieri a Castelfiorentino, trovata droga nascosta al parco

In questi ultimi giorni ed in particolar modo nella giornata di ieri, i carabinieri di Empoli hanno intensificato i controlli nelle piazze del centro e nelle aree che insistono nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno della stessa stazione e del parco di via Roosevelt di Castelfiorentino. Gli uomini dell’Arma hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di ieri è stato effettuato il controllo di persone (a bordo di autoveicoli e a piedi) ed abituali luoghi di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti, impiegando complessivamente 12 militari, 5 mezzi e 1 unità Cinofila antidroga del Nucleo di Firenze che hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Piazza Gramsci, alla stazione ferroviaria ed al parco di via Roosevelt; in quest’ultimo obiettivo, grazie al fiuto dell’unità cinofila, occultati tra una siepe ed un muretto, sono stati sequestrati 34 g di hashish e due bilancini di precisione, tutto posto sotto sequestro.

Negli scorsi giorni la città di Castelfiorentino ha visto svariati atti di violenza.