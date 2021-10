Diventarbitro di Aia: Cecconi al match della Polisportiva Avane

Domani alle 15:30 presso il Campo Sportivo “Lido Gavazzi”, sito in via Magolo ad Avane, Empoli, si terrà una partita per il campionato provinciale Allievi “B” girone D fra la locale Polisportiva Avane e gli ospiti della Virtus Rifredi.

Nell’intento di promuovere anche a livello locale il prossimo Corso Arbitri nazionale, sostenuto dalla campagna #Diventarbitro recentemente lanciata sui social media più utilizzati, in via eccezionale la partita sarà arbitrata dal nostro associato Dario Cecconi, in forza alla CAN come Assistente Arbitrale oramai da diversi anni, che non più tardi di domenica 3 Ottobre era in campo per una sfida di cartello quale Atalanta-Milan di Serie A.

La Regione Toscana è sempre stata fucina di grandi arbitri e la nostra Sezione, nel suo piccolo, può vantare oggi ben tre associati che operano alla CAN. La sfida è attrarre ancora più ragazze e ragazzi che saranno i protagonisti di domani sui campi di tutta Italia, coinvolgendoli in una attività bella e di forte stimolo per la loro crescita personale.

All'evento straordinario presenzierà anche Fabrizio Biuzzi, Assessore allo Sport, Associazionismo e Volontariato del Comune di Empoli.

Fonte: Aia - Ufficio Stampa