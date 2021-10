I Sioux cavalcano a Firenze: domenica si celebra il Remembrance day

La delegazione dei Lakota Sioux, con i quali la Città Metropolitana di Firenze ha siglato un Patto di amicizia, celebrerà ufficialmente a Firenze il Remembrance day per tutti i popoli indiani americani e i Lakota, domenica alle 9. Lo farà nell’ambito di Fiorente 2021, manifestazione giunta alla sua quinta edizione che consiste in una passeggiata a cavallo nel centro storico, organizzata dalla Parte Guelfa in collaborazione con Comune di Firenze, Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), Ippodromo del Visarno, centro Ippico “La Baita” e Arciconfraternita della Misericordia.

I Lakota, a cavallo, scortati dai Cavalieri toscani e dai Cavalieri dell’Ordine di Parte Guelfa di Firenze, accompagnati dai Falconieri fiorentini, marceranno dal parco delle Cascine (con partenza dal piazzale del Re) fino a piazza della Signoria dove si svolgerà la celebrazione finale della Giornata con canti tradizionali Lakota.

Saranno presenti Letizia Perini, consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze, e la Vice Sindaca del

Comune di Firenze Alessia Bettini, il consigliere speciale del sindaco alle Tradizioni popolari Michele Pierguidi.

Dopo la cavalcata, ritrovo al centro ippico La Baita per un momento cerimoniale Lakota con preghiera tradizionale e apposizione della targa in ricordo dei popoli nativi dell’Isola della Tartaruga.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa