Impianto di Mantignano, due giorni di lavori: riduzione dell'acqua tra Firenze e Prato

In corso gli interventi propedeutici al lavoro della Regione Toscana sulla Pescaia dell’Isolotto. I nostri operatori ed il personale della ditta incaricata dalla Regione Toscana hanno lavorato fino alle ore notturne di ieri e ripreso le operazioni questa mattina per risolvere i problemi tecnici che giovedì sera avevano impedito l’esecuzione dell’intervento. Problemi che riguardano la chiusura della presa sull’Arno che serve l’Impianto di Mantignano e per risolvere i quali il personale sta operando nell’alveo del fiume. Tutto questo è reso ancora più complesso dalle condizioni meteo incerte e dal brusco abbassarsi delle temperature delle ultime ore.

Attualmente, come detto, sono in corso le complicate opere di chiusura della presa e, se queste andranno a buon fine, consentendo al personale incaricato dalla Regione Toscana di operare in totale sicurezza, l’intervento sulla Pescaia sarà realizzato questa sera a partire dalle ore 21.00 con le medesime modalità operative previste in precedenza e che riassumiamo di seguito per punti.

Orari e programma dei lavori

INIZIO LAVORI - VENERDI’ 8 OTTOBRE

Le operazioni con chiusura dell’acqua saranno svolte in fascia serale/notturna per minimizzare gli effetti sul servizio. Queste inizieranno alle ore 21.00.

FINE LAVORI - SABATO 9 OTTOBRE

Le operazioni iniziate la sera del venerdì si protrarranno per circa dieci ore; trascorso questo lasso di tempo l’approvvigionamento all’Impianto Mantignano sarà ripristinato. Dopo circa due ore l’impianto tornerà ai normali standard produttivi.

EFFETTI ATTESI SUL TERRITORIO DEI COMUNI COINVOLTI

Dalle ore 21.00 di venerdì 8 Ottobre l’interruzione della produzione dell’Impianto di Mantignano comporterà una riduzione sensibile della risorsa disponibile sulla zona ovest e nord ovest del Comune di Firenze, e sui Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, e parte del Comune di Prato. Tale riduzione sarà compensata almeno in parte dalle manovre su impianti e reti messi in atto dal nostro personale.

Sul Comune di Firenze si prevedono forti abbassamenti di pressione sulla zona del Sodo che normalmente viene servita in maniera preponderante proprio dall’Impianto di Mantignano. Tale considerevole riduzione della pressione potrà portare a mancanze d’acqua importanti nelle ore notturne (21.00-24.00) e mattutine (07.00-12.00) soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti.

Per il Comune di Prato si prevedono abbassamenti di pressione (soprattutto nelle fasce 21.00-24.00 e 07.00-12.00) sulle zone di Narnali, Viaccia, Maliseti, Chiesanuova, San Paolo, via Strozzi, via Ciliani, parte bassa di Viale Galilei (dal Serraglio al Ponte Datini), Castellina, La Pietà, zona Stazione Centrale e Stadio, Centro Storico, Lecci e Gonfienti. Tale riduzione della pressione potrà portare a temporanee mancanze d’acqua nelle ore notturne e mattutine soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti.

Possibili abbassamenti di pressione potranno invece interessare le zone di via Galcianese, via Rimini, zona Soccorso, via Zarini, viale Montegrappa, via Valentini, viale della Repubblica, Mezzana, zona ex Ippodromo, Grignano, Le Badie, Cafaggio.

Per il Comune di Campi Bisenzio abbassamenti di pressione interesseranno tutto il territorio comunale, compresa la zona di Fibbiana e de I Gigli. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare temporanee mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggior consumo (21.00-24.00 e 07.00-12.00).

Per il Comune di Signa abbassamenti di pressione interesseranno gran parte del territorio comunale. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggior consumo (21.00-24.00 e 07.00-12.00).

Sui Comuni di Sesto Fiorentino e Lastra a Signa (zone del Capoluogo e Porto di Mezzo) si prevedono possibili e abbassamenti di pressione soprattutto ai piani alti che potrebbero determinare temporanee mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto, o comunque nelle ore serali e durante i momenti di maggior consumo.

Appena terminato l’intervento della ditta incaricata dalla Regione Toscana, e quindi dalle ore 10.00 circa di Sabato 9 Ottobre i tecnici provvederanno alle operazioni di progressiva messa in esercizio del bypass che servirà Mantignano. Questa operazione, che per essere completata richiederà alcune ore (necessarie per il ritorno alla normale pressione dell’acqua nei circa 4 chilometri di condotta che uniscono il luogo del lavoro e l’Impianto di Mantignano) e si concluderà prevedibilmente nel corso di due/tre ore.

Durante i giorni dell’8-9 ottobre Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle ore 8 alle ore 13.00 del 9 ottobre. Sarà ovviamente attivo il numero verde guasti 800 314314, H24.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa