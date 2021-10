Mostra personale del fotografo Gargani a San Miniato: appuntamento all'Arci di Isola

Rappresentare vizi e le virtù intrinseche in tutti noi, le contraddizioni, gli opposti, attraverso i chiaroscuri dell'ottava arte, la fotografia. E' quanto si accingono a fare questo pomeriggio al circolo Arci di Isola, a San Miniato, dove Nicola Gargani ("Il ladro di emozioni"), torna a due anni di distanza con una mostra di scatti, che sarà inaugurata alle 18,30 e resterà ben in vista sino al 24 ottobre.

"Una mia personale visione dei Sette Vizi Capitali e delle Sette Virtù Cardinali - spiega il fotografo in erba, che ha comunque alle spalle già alcune mostre -. Quel mix di caratteristiche che trovano il loro equilibrio in ognuno di noi. Aurora, Mariangela, Virginia, Susanna, Sandra, Eva, Laura, ogni singola modella ha impersonato la mia visione de un Vizio e della sua Virtù corrispondente. Una mostra resa quindi possibile anche grazie a tutte loro, che mi hanno supportato, aiutato ed assistito".

"Dopo la serata di cinema sotto le stelle e quella a teatro di inizio settembre, questo è un altro piccolo tassello della nostra rassegna culturale per la frazione. per la quale quest'estate avremmo voluto fare di più - spiega il presidente del circolo Arci Piero Nacci. - Un modo comunque per reagire ad un anno difficilissimo per le realtà come la nostra, che comunque per le piccole realtà locali rappresentano ancora un punto di riferimento".

Fonte: Ufficio Stampa