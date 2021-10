Ottobre Rosa, appuntamenti in biblioteca a Santa Croce

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, per questo si parla di “Ottobre rosa”. La campagna informativa è promossa dall’associazione Astro di Empoli ed il Centro Donna della Azienda USL Toscana Centro, in collaborazione con molte Amministrazioni del nostro territorio. Anche l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno aderisce a questo importante progetto ed organizza un programma di iniziative per coinvolgere la cittadinanza, informarla e sensibilizzarla su un problema che colpisce principalmente la popolazione femminile. La prevenzione ed un percorso di cura adeguati, infatti, permettono di individuare con tempestività l'insorgere della malattia aumentando sensibilmente la possibilità di guarigione.

Presso la saletta Vallini della nostra Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” è stata programmata l’iniziativa “Prosa in rosa. Tre libri, tre storie, tre donne” incontri con tre donne autrici di romanzi:

• Mercoledì 13 ottobre, alle ore 21.15 “La sorella” di Letizia Quaglierini.

• Mercoledì 20 ottobre, alle ore 21.15 “Viaggio di ritorno” di Cinzia Capuano.

• Mercoledì 27 ottobre alle ore 21.15 “L’oro del kintsugi” di Eleonora Viviani.

Si accede con green pass ed è necessario prenotare scrivendo un’email a biblioteca@comune.santacroce.pi.it o telefonando al numero 057130642.

Sabato 9 ottobre a Santa Croce sull’Arno e martedì 19 ottobre a Staffoli verranno distribuite le spille con il fiocco rosa, simbolo della campagna, e volantini informativi per promuovere la prevenzione del tumore al seno. La distribuzione del materiale informativo continuerà per tutto il mese di ottobre presso la Biblioteca Comunale.

Infine, come reminder di questa campagna, per tutto il mese, le luci della nuova Piazza Garibaldi saranno rosa.

La sindaca Giulia Deidda dichiara: “Questo impegno che ogni anno ci prendiamo come Amministrazione in occasione dell’Ottobre rosa è per me un appuntamento fisso e non una formalità. I dati, i numeri ci dimostrano che il tumore al seno, se diagnosticato in tempo, si può sconfiggere. E vogliamo ricordare a tutte le donne che è sempre il momento giusto per prendersi cura della propria salute. Spesso si rimanda l’appuntamento con la prevenzione, purtroppo a volte perché siamo troppo abituate a dare la precedenza ad altri membri della famiglia. Non dev’essere mai così. Chi non l’ha ancora fatto, prenoti lo screening senza esitare ancora!”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno