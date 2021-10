Tirocinio in Comune a Montelupo, scadenza prorogata

Il comune di Montelupo Fiorentino ha pubblicato un avviso per la ricerca di un tirocinante da inserire nell’area tecnica. Il tirocinante dovrà indicativamente seguire le seguenti attività:

- supporto per analisi condizioni impiantistiche del patrimonio comunale,

- supporto alla programmazione dell’uso, gestione e manutenzione degli impianti delpatrimonio comunale,

- supporto ai procedimenti amministrativi;

- gestione archivio e dematerializzazione documenti;

- registrazione e aggiornamento dati.

La durata del tirocinio è di sei mesi. L’orario settimanale sarà di 30 ore e al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di 650 euro lordi mensili.

Fra i requisiti è richiesto

Laurea triennale in

- Ingegneria civile e ambientale

- Ingegneria industriale

- Scienze e tecniche dell’edilizia

Oppure

Laurea magistrale in

- Ingegneria dei sistemi edilizi

- Ingegneria della sicurezza

- Ingegneria elettrica

- Ingegneria energetica e nucleare

- Ingegneria gestionale

- Ingegneria meccanica

- Ingegneria per l’ambiente e il territorio

- Scienza e ingegneria dei materiali

Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 12.00 del 21 ottobre, con le seguenti modalità:

- raccomandata A.R.indirizzata al Comune di Montelupo Fiorentino, Ufficio Personale, Viale Cento Fiori n. 34, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), e inviata in busta chiusa, con indicazione sull’esterno della stessa busta “Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare di profilo tecnico presso il Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Lavori Pubblici”

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Montelupo Fiorentino, in busta chiusa come indicato sopra, negli orari di apertura

- tramite PEC all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it da una casella di posta elettronica certificata personale del candidato, avente il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare di profilo tecnico presso il Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Lavori Pubblici” ; in tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf. e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico;

- tramite la piattaforma Apaci-Regione Toscana al seguente link: https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action . In tal caso, la domanda avente il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare di profilo tecnico presso il Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Lavori Pubblici” , dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf. e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico.

L'avviso pubblico è disponibile sul sito del comune di Montelupo Fiorentino: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/tirocinio-ufficio-tecnico/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa