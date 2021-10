Amici per la Pelle: sinergia vincente con gli studenti e istituzioni del Cuoio

"Amici per la Pelle riesce a coinvolgere gli studenti spiegando loro in modo creativo opportunità e risorse connesse alla filiera della pelle".

A parlare è Federico Caporale, presidente Associazione Conciatori, in occasione della premiazione finale di Amici per la Pelle, edizione 2021, che si è svolta mercoledì 6 ottobre. L’evento ha visto collegati on line studenti e dirigenti scolastici delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno, Ponte a Egola, Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte accompagnati dai rispettivi rappresentanti delle istituzioni. A completare il quadro degli ospiti, sono intervenuti al POTECO, oltre al presidente Caporale, il presidente dell’UNIC Fabrizio Nuti con il direttore generale UNIC Fulvia Bacchi, il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, il direttore POTECO Domenico Castiello.

Condivisione tra gli studenti e sinergia tra scuola, impresa e pubbliche amministrazioni si sono confermati essenziali per Amici per la Pelle, come ci dicono i rappresentanti delle istituzioni dei Comuni coinvolti.

Gabriele Toti, sindaco Castelfranco di Sotto: "Il progetto è stato importantissimo per i ragazzi, per aiutarli a comunicare le proprie emozioni dopo un lungo periodo di privazioni e di allontanamento dalla socialità». Simone Giglioli, sindaco San Miniato: «Amici per la pelle riesce ad incuriosire le studentesse e gli studenti, rendendoli consapevoli del patrimonio di risorse connesso al distretto conciario, e offrendo loro un'importante occasione di condivisione e crescita".

Alessio Spinelli, sindaco Fucecchio: "L’entusiasmo che gli studenti hanno messo nel progetto ha premiato il lavoro prezioso della macchina organizzativa che muove questo progetto".

Ilaria Parrella, sindaco Santa Maria a Monte: "Un sentito ringraziamento a dirigenti, insegnanti e studenti che sono riusciti a dare il massimo nonostante le difficoltà connesse al covid".

Elisa Bertelli, assessore scuola Santa Croce sull’Arno: "Il progetto mira a tenere salde le relazioni tra scuola e territorio facendo conoscere alle ragazze e ai ragazzi la loro tradizione produttiva".

Tutto pronto intanto per l’edizione 2022 di Amici per la Pelle, come preannunciato dal direttore generale UNIC Fulvia Bacchi presentando il nuovo tema del progetto, i cui lavori dovranno ispirarsi alle Olimpiadi. La speranza è che la premiazione finale ritorni a Lineapelle. "Ci auguriamo-afferma il presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli -che già la prossima edizione di Amici per la Pelle si possa festeggiare nuovamente in fiera".

"Amici per la Pelle - dice il presidente UNIC Fabrizio Nuti-contribuisce a comunicare in modo corretto alcune delle caratteristiche più preziose e insostituibili del materiale pelle. Auspico che questo progetto possa crescere ancora".

Si ringraziano per il cuoio messo a disposizione per la realizzazione delle opere create dagli studenti toscani le seguenti aziende: Cuoificio Bisonte, Conceria 3s Srl, Gi - Elle - Emme Spa, Gruppo Conciario C.M.C. International Spa, La Querce Srl, Lamonti Cuoio Spa, Marca Toro Spa, Otello Srl, Volpi Concerie Srl, Puntosuola Srl.

Fonte: Ufficio Stampa