Benedetta Taddei nuova presidente della sezione empolese di Fidapa BPW Italy

E’ Benedetta Taddei la nuova presidente della sezione empolese della Fidapa BPW Italy, eletta per il biennio 2021-2023. Subentra a Maria Antonietta Cruciata, che ha guidato la sezione in un periodo particolarmente complesso a causa del Covid negli anni 2019-2021.

“Nonostante le difficoltà del momento, determinate dall’emergenza sanitaria, abbiamo mantenuto attiva la vita associativa della sezione al meglio delle nostre possibilità - commenta Cruciata, in occasione della Cerimonia di passaggio delle consegne, avvenuta l’8 ottobre, nei locali di Villa I Massini -. Abbiamo spinto sul fronte della digitalizzazione e realizzato appuntamenti mensili in remoto. Da giugno abbiamo di nuovo dato il via a incontri in presenza nel rispetto delle norme anti Covid. Un grazie di cuore a tutte le amiche del Comitato di presidenza e del Direttivo, sempre al mio fianco con amicizia e in modo propositivo, e alle socie che hanno dato una grande lezione di resilienza. Alla nuova presidente e alla sua squadra il mio più sincero augurio di una serena e costruttiva ripartenza”.

“Per me è una gioia e un onore essere alla guida di questa sezione, che fa parte di una Federazione di donne impegnate nella arti, nelle professioni e negli affari, con l’obiettivo di valorizzare le donne in tutti i loro ruoli - dichiara Taddei - E’ anche un impegno che, insieme alla mia squadra, cercherò di concretizzare in progetti e attività, ora più che mai necessari, visto il periodo che abbiamo vissuto a causa del Covid. E’ forte, in tutte noi, il desiderio di riappropriarci dei nostri spazi e di metterci al lavoro per la nostra comunità. Ringrazio le socie della fiducia accordata e le amiche del Direttivo, che guardano al futuro con ottimismo e speranza”.

Alla Cerimonia di passaggio delle consegne ha partecipato, fra gli altri, Anna Maria Turchetti, la neoeletta presidente del Distretto Centro, di cui fa parte la Sezione di Empoli.

Il nuovo Comitato di presidenza, rappresentato da Maria Antonietta Cruciata (past president), Daniela Malanima (vice presidente), Patrizia Sani (segretaria), Lucia Ceccanti (tesoriera), Giulia Taddei (segretaria esecutiva), è già operativo. Come lo sono le socie elette nel Direttivo (Martina Biondi, Maria Cira D’antuono, Elisabetta Renieri, Costanza Bonistalli, Marta Tozzini, Cristina Marconi) e nel Collegio dei revisori (Lina Franco, Maria Grazia Mazzoni, Morena Rinaldi).

La rappresentante young è Simona Rosati.

Fonte: Ufficio Stampa