Forza Italia e Lega Fucecchio sulla Giornata vittime sul lavoro: "Il Comune ha dimenticato di invitarci"

Il centrodestra di Fucecchio interviene sulla Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata questa mattina dall'amministrazione comunale. Di seguito la nota di Simone Testai e Gianmarco Porciani, rispettivamente capogruppo Forza Italia - Centrodestra Fucecchio e capogruppo Lega – Salvini Fucecchio.

"Bene, anzi benissimo il lavoro svolto da ANMIL provinciale di Firenze che come ogni anno promuove la tematica sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con varie iniziative, tra cui un appuntamento annuale anche nel comune di Fucecchio.

Male, anzi malissimo l'amministrazione comunale di Fucecchio, che nonostante una delibera di Consiglio Comunale, la n. 67/2019, “ INIZIATIVE DA PRENDERSI IN MERITO AL TEMA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” che prevedeva oltre al sostegno ad eventi come quello promosso da ANMIL, tra gli altri anche di effettuare controlli nelle imprese come previsto della D.G.R. 151 del 2016 (allegato 2H) e la convocazione di un consiglio comunale aperto sull'argomento; non solo non ha convocato il consiglio comunale; ma si è addirittura dimenticata di invitare i consiglieri comunali (almeno di opposizione) ad un evento patrocinato dall'Amministrazione Comunale; che di fatto ha avuto le sembianze di una festa dell'unità, visti gli autorevole esponenti politici invitati tutti del PD; notoriamente bravi cerimonieri, ma non altrettanto ad attuare le loro stesse normative.

Ancora una volta riscontriamo la mancanza di coerenza in chi chiede partecipazione delle opposizoni alle scelte dell'amministrazione, e puntualmente disattende gli impegni presi, con Delibere di Consiglio Comunale votate all'unanimità. E' l'ora di dire basta a questo dispotismo comunista, che gestisce l'amministrazione comunale come se fosse la segreteria di un partito".