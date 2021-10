Il sindaco Spinelli risponde alle accuse del centrodestra sul convegno Anmil

"Ecco l'ennesima polemica strumentale, il centro-destra ha trovato un nuovo un pretesto per attaccare l'amministrazione comunale".

Con queste parole il sindaco Alessio Spinelli risponde all'opposizione di centrodestra dopo che Forza Italia e Lega Salvini hanno polemizzato su un presunto mancato invito ai consiglieri di minoranza per il convegno dell'ANMIL.

"Il Comune di Fucecchio - spiega il sindaco Alessio Spinelli - non ha invitato nessuno, neanche i rappresentanti della maggioranza. L'iniziativa è stata organizzata dall'ANMIL, non dal Comune. Noi avendo patrocinato l'evento ed avendo collaborato al concorso con le scuole abbiamo dato notizia dell'iniziativa attraverso i nostri canali e sulla stampa. Non abbiamo mandato inviti a nessuno, né ai consiglieri di minoranza né a quelli di maggioranza. Lega e Forza Italia hanno trovato anche stavolta il modo per rendersi ridicoli, oltretutto con una terminologia - vedi il 'dispotismo comunista'- che fa anche sorridere.

Chi era stamani in piazza XX Settembre, e c'era veramente tanta gente, evidentemente ha sentito il bisogno e il piacere di condividere con la comunità un momento di riflessione su un tema così importante, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo condiviso con i ragazzi delle scuole un momento particolarmente toccante, l'intitolazione del monumento alle Vittime del Lavoro alla giovane Luana D'Orazio, alla presenza della sua mamma e del suo fidanzato.

Non serviva l'invito per partecipare - continua il sindaco - l'evento era aperto a tutti. Vista la rapidità con la quale Forza Italia e Lega hanno fatto polemica temo che non siano venuti perché impegnati a scrivere il comunicato con cui attaccare l'amministrazione comunale. Se questa è l'opposizione che si propone come alternativa a Fucecchio, ai cittadini non c'è da dire niente, capiscono da soli".

Fonte: Ufficio Stampa