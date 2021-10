Nuovo tubo idrico a Lucca, rubinetti a secco lunedì e martedì

Entra in funzione a Lucca il nuovo tubo che rifornisce di acqua la città e che sostituisce dopo quasi un secolo l'antica condotta in ghisa. L’intervento di Geal intorno a viale Batoni, avviato a metà agosto e che andrà a sostituire la tubatura in ghisa installata negli anni '30 con una moderna conduttura idrica, prevede adesso la messa in funzione del nuovo tubo, posato in questi giorni sugli spalti delle Mura urbane, nella notte fra l'11 e il 12 ottobre.

Per questo nella nottata di lunedì si verificherà la sospensione dell'erogazione dell'acqua che potrà portare a un temporaneo calo di pressione in diverse zone della città. Geal sta provvedendo in questi giorni a contattare direttamente - con chiamate da call center e sms - gli utenti delle zone interessate per comunicare l'interruzione e attaccando dei fogli informativi nei luoghi pubblici.

L'immissione in rete dell'acqua verrà sospesa dalle 21 alle 23.59 di lunedì e dalle 5.30 alle 9 di martedì e gli effetti potranno essere avvertiti, in particolare nei piani alti delle abitazioni in tutto il centro storico e nelle frazioni di San Concordio, Sant'Anna e Nave. In tali zone la fornitura sarà riattivata in via provvisoria dalle 00.30 alle 5.30 di martedì, tranne nella zona direttamente interessata dai lavori.