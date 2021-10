Minaccia una ragazza di diffondere foto osé: arrestato 16enne a Piombino per estorsione

Stroncato sul nascere il tentativo di ricatto ad opera di un 16enne nordafricano, il quale avrebbe minacciato una coetanea e i suoi familiari di diffondere foto osé della ragazza se non gli avessero consegnato 2500 euro. Il ragazzo, infatti, in seguito alla denuncia sporta dalla madre della giovane, è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Piombino per estorsione a sfondo sessuale.

Tutto è cominciato quando la madre ha ricevuto una telefonata che le indicava di controllare nella cassetta della posta: dopo averla aperta, la donna vi ha trovato una lettera con alcune foto che ritraevano la figlia, lettera accompagnata dalla richiesta di consegnare 2.500 euro, altrimenti le foto sarebbero finite anche al padre della sedicenne.

Il ragazzo aveva elaborato attentamente l’estorsione, tant’è che si teneva in contatto con i ricattati tramite un profilo Instagram con il quale comunicava le disposizioni alla sorella maggiorenne della giovane vittima.

La madre, quindi, ha denunciato il tentativo di estorsione ai poliziotti di Piombino, i quali hanno cominciato a seguire il ricattatore.

Il ragazzo, intanto, aveva ordinato di lasciare i soldi in una cassetta della pubblicità di un condominio del centro cittadino. Quando il 16enne ha preso la busta con dentro le banconote precedentemente contrassegnate, i poliziotti sono intervenuti, sorprendendolo in flagrante. Oltre ai soldi segnati, il ragazzo aveva con sé anche di circa 47 grammi di hashish. Per lui, quindi, è scattato l’arresto.