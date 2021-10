Ruba il cellulare a un sacerdote per comprare eroina: denunciato 21enne a Empoli

Nella mattina di mercoledì scorso, un sacerdote, mentre era intento a pagare il parcheggio alla macchinetta in piazza Gramsci a Empoli, è stato avvicinato da un giovane che gli ha chiesto spiccioli per acquistare un panino.

Mentre il sacerdote cercava nelle tasche, il giovane con una mossa fulminea gli ha sfilato dal taschino della camicia il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga dirigendosi verso il centro cittadino.

Immediatamente il prete si è rivolto agli agenti del Commissariato di Polizia, ai quali ha denunciato il furto.

Dalle telecamere di sorveglianza del Centro storico, gli agenti sono riusciti a focalizzare la propria attenzione verso un giovane che, pochi minuti prima, in coincidenza con l’orario del furto, correndo svoltava l’angolo di via Tinto da Battifolle, dirigendosi poi in Piazza della Vittoria.

Immediatamente sono stati contattati gli agenti del locale Posto di Polizia Ferroviaria, dando la sommaria descrizione del giovane, nel caso si stesse dirigendo alla Stazione. Infatti, dopo alcuni minuti, la Centrale Operativa del Commissariato è stata chiamata dalla Polfer di Empoli, che aveva fermato il giovane, il quale è stato quindi accompagnato in Commissariato per l'indentificazione.

Si tratta di un ragazzo sloveno di anni 21, che ha dichiarato di aver già ceduto il telefono in cambio di una dose di eroina. Il giovane pertanto è stato denunciato all' Autorità Giudiziaria.