Rubarono cosmetici in una profumeria di Empoli: inchiodati dalle telecamere

Lo scorso 6 settembre alle ore 19:50 in una profumeria del centro di Empoli due uomini sono entrati nel negozio ed approfittando della distrazione della commessa, impegnata a chiudere il negozio, hanno portato via da un espositore diversi cosmetici per un valore di circa 400 euro.

La commessa ha telefonat0 al NUE 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia di agenti del Commissariato di Empoli, ma quando i poliziotti sono arrivati i ladri si erano già allontanati.

Le successive indagini, effettuate utilizzando le telecamere comunali di sorveglianza del centro storico, hanno consentito agli agenti del Commissariato di risalire agli autori del furto, identificati nei giorni scorsi come due cittadini georgiani, che venivano denunciati a piede libero all' Autorità Giudiziaria.