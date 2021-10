Toscana protagonista Rimini: Pelù declama Dante al Ttg Travel Experience

Toscana protagonista al "Ttg Travel Experience", l'appuntamento turistico di Rimini, con un binomio d’eccezione: Dante Alighieri e Piero Pelù.

Il cantante, infatti, il 13 ottobre, declamerà alcuni passi della Divina Commedia celebrando il Sommo Poeta per i 700 anni dalla morte. L'assessore regionale al turismo Leonardo Marras, poi, presenterà la campagna di promozione 'Toscana Rinascimento Senza Fine' nella declinazione new wellness annunciando l'opportunità del 'Bonus Terme', un incontro tecnico per presentare tutte le novità per il settore insieme al presidente di Federterme Massimo Caputi.

Previsti anche gli interventi del direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.

Infine, il 15 ottobre sarà presentato il cortometraggio virtuale 'La Divina Commedia Vr: l'Inferno, un viaggio immersivo', a cura di Adele Magnelli e Alessandro Cavallaro.