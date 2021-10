Aggressione ad Arena Metato, due feriti: indagini in corso

Ieri sera un uomo è stato aggredito all'esterno di un circolo di San Giuliano Terme, nella frazione Arena Metato intorno alle 22. L'uomo, un cittadino albanese di 43 anni, è stato picchiato a bastonate da due connazionali, dopo essere sceso dalla sua auto. La vittima, a cui lo scorso settembre è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno dal questore di Pisa, è stato trasportato in ospedale e si trova attualmente ricoverato, con una prognosi di 25 giorni per i colpi subiti.

L'uomo con la polizia sarebbe stato evasivo sull'identità e sul movente della aggressione. Sempre ieri sera, più tardi prima della mezzanotte, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sempre ad Arena Metato, su richiesta del 118 per l'intervento su un ragazzo ferito da arma bianca. La vittima, un 27enne di origini macedoni con qualche denuncia alle spalle, è stato aggredito intorno alle 22, proprio mentre si trovava in auto con il cittadino albanese aggredito poco prima. Il giovane però sarebbe riuscito a scappare subito, venendo ferito solo di striscio con un coltellino svizzero da uno degli aggressori. Fuggito, si era rifugiato da un amico, chiamando il 118 circa due ore dopo. Il 27enne è stato medicato sul posto senza bisogno di trasporto in ospedale. Le indagini proseguono a cura della polizia di Pisa.