Il cammino di Matteo Gamerro fa tappa in Toscana: prosegue il sogno più forte della sclerosi multipla

Matteo Gamerro, tappa a Massa Marittima

Prosegue il percorso di Matteo Gamerro sul Cammino di San Michele. Il questi giorni il pellegrino si trova ad affrontare alcune tappe toscane, ieri si trovava a Volterra e oggi è passato da Massa Marittima.

Prima che la malattia lo colpisse, Gamerro amava viaggiare e fare sport. Poi a 19 anni, quando era uno studente del Politecnico di Torino, scopre di avere la sclerosi multipla e la sua vita diventa una continua lotta contro il male. Finisce su una sedia a rotelle, ma questo non lo ferma. Con gli anni si laura, e continua ad essere inarrestabile. Oggi ha 42 anni, e sta realizzando un sogno. Affrontare il Cammino di San Michele, una strada lunga quasi 1400 km che congiunge la Sacra di San Michele, un'antica abbazia nella Val di Susa al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo sul Gargano, passando da Roma. Un lungo percorso da nord al sud dell'Italia affrontato in jolette, una carrozzina adatta alle vie più impervie che viene spinta a piedi da amici, familiari e dalle persone che desiderano dare una mano, condividendo con lui un pezzo di strada.

Alla rinascita del Cammino ha contribuito il giornalista televisivo Sandro Vannucci, che sta condividendo l'esperienza con Matteo Gamerro, il primo a percorrerlo di nuovo, e che oggi era presente anche alla tappa di Massa Marittima.

Il suo viaggio vuole essere un messaggio di forza e di speranza per tutte le persone, ed in particolare per i disabili, di non arrendersi alla propria condizione e di vivere la vita come un dono.

Oggi per il pellegrino, calorosa accoglienza in Maremma, alla presenza del sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini. L'impresa di Gamerro, che attraverserà tutta l'Italia, continua con la sua forza e la collaborazione di amici e persone incontrate lungo il cammino.