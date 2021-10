Diventa arbitro, il corso promosso a Avane: Rifredi batte la Polisportiva

Si è svolta ieri pomeriggio la partita a Avane, Empoli, tra la Polisportiva Avane e la Virtus Rifredi. Il match, valevole per la seconda giornata del Campionato Under 16 Provinciali, Girone D, è terminato con la vittoria degli ospiti, per 0-1.

La partita per il campionato provinciale allievi "B" è stata anche l'occasione per promuovere a livello locale il prossimo Corso Arbitri nazionale, sostenuto dalla campagna #Diventarbitro. Per questo, in via eccezionale, la gara è stata diretta da Dario Cecconi, arbitro in forza alla CAN da diversi anni che si muove sui campi della Serie A.

All'evento era presente anche Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport, associazionismo e volontariato del Comune di Empoli.

Info Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Empoli www.aiaempoli.it - www.aia-figc.it