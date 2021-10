Giga Grandi Cucine (Scandicci, Firenze): la proprietà venerdì scorso ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell’azienda, con conseguente licenziamento dei 40 addetti.

Domani lunedì 11 ottobre a Firenze è previsto in Regione il tavolo sulla vertenza con Fiom e azienda: in concomitanza alle 11 presidio dei lavoratori, che saranno in sciopero, in piazza Duomo davanti alla sede dell’istituzione.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa