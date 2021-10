I ballerini SpinKids tornano in tv per presentare 'Ballando con le Stelle'

Gli SpinKids della scuola di ballo 'Ego Latino' di San Miniato Basso sono tornati a danzare in tv. I giovanissimi ballerini, non nuovi alle telecamere, questa volta sono andati in diretta su Rai 1, ospiti a 'Domenica In' da Mara Venier.

Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, gli SpinKids sono stati invitati per presentare la nuova edizione di 'Ballando con le Stelle' con Milly Carlucci. Il gruppo, composto da giovanissimi con la passione per la Break Dance e la ginnastica artistica acrobatica, sono allenati da Adriano Cioni alla scuola sanminiatese. Non solo apparizioni in televisione, i piccoli grandi ballerini vantano anche successi alle gare di danza, in Italia e all'estero.

Un grande talento che è stato premiato anche dallo stesso comune di San Miniato a inizio anno, quando i giovanissimi SpinKids sono stati ricevuti in municipio.