Incendio su un traliccio dell'alta tensione a Firenze, evitato il black out

Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un traliccio dell'alta tensione dell'elettrodotto di Terna a Firenze, nella zona di Peretola. Sul posto i vigili del fuoco. A causa dell'incendio in più zone della città, da Rifredi a Scandicci, è mancata l'energia elettrica per qualche secondo.

Per lo svolgimento delle operazioni dei vigili del fuoco l'impianto di Terna è stato spento mentre Enel ha modificato l'assetto della distribuzione dell'energia elettrica per non incorrere in un black out. Al momento non sono note le cause dell'incendio.