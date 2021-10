Incidente mortale nel Mugello, perde la vita centauro 63enne

Tragedia nella tarda mattinata di oggi nel Mugello, dove si è verificato un incidente stradale mortale. Un uomo di 63 anni, che secondo quanto ricostruito era in sella a una moto, ha perso la vita a Cornocchio, lungo la strada provinciale 8 che collega Barberino a Calenzano.

Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti quattro mezzi, compresa la moto sulla quale viaggiava il centauro. La vittima, che viveva in provincia di Prato, si sarebbe scontrata con uno dei veicoli all'altezza di una curva. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Rimasto ferito anche un 34enne, trasferito in pronto soccorso in codice giallo all'ospedale di Borgo San Lorenzo.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri di Borgo San Lorenzo, che hanno proceduto ai rilievi.