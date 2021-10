Infortuni nei boschi, soccorsi a persona a Pistoia e Lucca

Soccorso a persona San Marcello Piteglio

Interventi di soccorso a persona in più parti della Toscana oggi per i vigili del fuoco. Nel Pistoiese, in località Torri di Popiglio nel comune di San Marcello Piteglio, una persona si è infortunata alle gambe. Sul posto, in un'area boschiva, sono intervenuti per soccorrere l'infortunato, i vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello Pistoiese, il personale del SAST e i sanitari del 118.

Soccorso a persona Bagni di Lucca

Simile l'intervento in provincia di Lucca, a Bagni di Lucca dove sempre nel bosco, una donna è rimasta infortunata ad una gamba. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Lucca e il SAST. La donna, che si trovava in compagnia di altre persone, è stata recuperata con il verricello dall'elisoccorso Pegaso e trasportata in ospedale. Le altre tre persone che si trovavano con lei, due adulti e un minore, sono stati accompagnati alla propria auto dal personale intervenuto.