Caccia al meteorite senza esito, altre ricerche il prossimo fine settimana

Il fine settimana di caccia al meteorite si è concluso senza risultati. La piccola roccia, che ha sfrecciato in cielo cadendo a terra tra le province di Pistoia e Prato la notte del primo ottobre, non è al momento stata ritrovata. Un'ardua impresa quella in cui si sono impegnati circa 50 ricercatori tra ieri e oggi, perlustrando il territorio in cerca della roccia di colore nero intenso, di pochi centimetri di diametro tra i 30 e i 100 grammi di peso.

Sono state circa una quindicina le segnalazioni, compresa una arrivata dalla Basilicata, di possibili campioni di meteoriti che però non si sono rivelate proficue. Ma la caccia non si ferma qui: l'appuntamento infatti si ripeterà anche il prossimo weekend, con l'uso dei metal detector. La caduta del meteorite è stata registrata da otto telecamere della rete di sorveglianza Prisma, in Toscana e nel centro Italia. L'area interessata sarebbe una fascia di circa 10 km di lunghezza e uno in larghezza, tra le località di Lucciano e La Ferruccia nel Pistoiese, come spiegato da Marco Morelli direttore della Fondazione Parsec, di cui fa parte il Museo di Scienze planetarie di Prato.

I volontari in questi due giorni sono stati accompagnati da Morelli e da Giovanni Pratesi, del dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze, insieme al ricercatore Tiberio Cuppone. Sabato e domenica prossima ricomincerà la ricerca, sempre con la partecipazione dei gruppi astrofili di Montelupo, Prato e San Marcello. Lente di ingrandimento sulle frazioni La Ferruccia, Sant'Antonio, Vignole, Olmi, Valenzatico, Case Ferretti fino a Lucciano.

È importante, come già detto nei giorni scorsi dai ricercatori, la collaborazione di tutti anche dei cittadini. Ma è stato ribadito che chi la trovasse, o pensasse di averla trovata, non deve toccarla a mani nude ma fotografarla e chiamare il Museo di Scienze planetarie al numero 335 8486580 o inviare una mail a info@museoscienzeplanetarie.eu oppure a prisma_po@inaf.it.