Rotary Club Empoli conferisce il 'Paul Harris Fellow' all'artista Marco Bagnoli

La Toscana è terra d’artisti ed il Rotary Club di Empoli ha avuto l’onore di riunirsi presso l’Atelier del socio Marco Bagnoli che unisce, come noto, la sua attività imprenditoriale nell’azienda di famiglia, a quella di artista di fama internazionale.

I fabbricati che compongono il complesso, sono collegati tra loro ed appaiono già, visti dall’esterno, un’opera d’arte contemporanea. All’interno Marco Bagnoli ha guidato i visitatori negli ampi spazi espositivi ove sono collocate alcune delle sue opere più significative. Inoltre i visitatori hanno appreso, anche attraverso la proiezione di filmati, che si tratta di un vero laboratorio di ricerca artistica, che, partendo dalle nostre tradizioni artigiane, si proietta in maniera originale ed innovativa nel campo dell’arte contemporanea. In prospettiva e con spirito rotariano, Marco Bagnoli progetta di ampliare ancora l’Atelier per farne un centro formativo di giovani artisti.

A conclusione dell’interessante visita a cui si è unito, per l’occasione, anche Giuseppe Torchia Sindaco di Vinci, il Presidente del Club Giuseppe Pisacreta, ha conferito il riconoscimento “Paul Harris Fellow” a Marco Bagnoli, per aver onorato con le sue opere, la tradizione toscana di creatività artistica.

Fonte: Rotary Club Empoli