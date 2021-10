Sognava di fare la parrucchiera, ora Sabrina Fedele festeggia 30 anni di attività a Pontedera

Aveva già le idee chiare in terza media, quando su un tema scrisse che il suo sogno era quello di fare la parrucchiera e aprire un salone. Un sogno che di lì a poco si è realizzato per Sabrina Fedele, fino a festeggiare il 30esimo anno di attività per il suo salone di acconciature di via Silvio Pellico a Pontedera.

Un traguardo celebrato da Confcommercio Provincia di Pisa con una speciale targa consegnata dal presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e dal responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.

“Siamo orgogliosi di premiare un'attività che grazie alla passione e all'impegno della titolare Sabrina e del suo staff svolge un servizio impeccabile garantendo cura e attenzione ai clienti, come dimostrano i tantissimi messaggi di auguri ricevuti” dicono Condelli e Giovarruscio. “Non è assolutamente scontato arrivare a festeggiare i 30 anni di attività in un contesto difficile come quello attuale, ma grazie alla sua professionalità Sabrina Fedele acconciature è diventata un'importante punto di riferimento per molti clienti di Pontedera e di tutta la provincia”.

“In un libro ho raccolto le dediche dei clienti più affezionati, insieme a quelle ricevute per i 20 e 25 anni di età” racconta Sabrina. “Tutto è cominciato quando avevo 15 anni: mi sono iscritta a una scuola per parrucchiera e ho iniziato come apprendista, poi a 20 anni, sostenuta e incoraggiata economicamente dalla mia famiglia, ho deciso di aprire la mia attività, inaugurando il 6 ottobre 1991. Scelsi il mercoledì per scaramanzia, restando fedele al proverbio “di venere e di marte non si dà principio all'arte”.

A Pontedera è arrivata l'occasione che aspettava. “Sono cresciuta a Bientina e qui non conoscevo nessuno, ma ho iniziato rilevando un piccolo negozio al numero 6 di via Bixio, che mi ha permesso di crescere professionalmente e umanamente. Nel 2005 mi sono trasferita al numero 27 di via Pellico, portandomi dietro non solo le primissime care clienti, che tutt'ora mi danno fiducia, ma anche le nuove arrivate durante il percorso. Con i miei preziosi collaboratori cerchiamo di dare il meglio in cortesia, preparazione e servizi per soddisfare clienti di ogni età. La soddisfazione più grande è vedere ragazzi e ragazze che venivano qui quando avevano 10 anni e oggi tornano portando i propri figli”.

La svolta per l'attività è arrivata nel 2017 “quando abbiamo trasferito il salone in via Pellico al numero 12/B, ampliando i servizi con la collaborazione del centro estetico Belle Gioie di Giulia Barberi e con la postazione uomo. Ho davvero realizzato il mio sogno e al 30esimo anno vorrei ancora ringraziare la mia numerosa famiglia, mio marito, le mie figlie che continuano a sostenermi in questo bellissimo percorso fatto di sacrifici e passione, le mie collaboratrici passate e quelle presenti tutt'oggi, ma soprattutto i clienti e le clienti che continuano a darci fiducia e affetto”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa