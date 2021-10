Tentano di rapinare una coppia a Firenze, picchiato il fidanzato: due giovani arrestati

La notte scorsa due ragazzi, appena maggiorenni e già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina a Firenze ai danni di una coppia. I due, uno di origine romena e l'altro italiano, sono agli arresti domiciliari.

Si trovavano in piazza San Marco quando, secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbero minacciato la coppia con una bottiglia di vetro rotta, prima chiedendo soldi poi passando all'aggressione del fidanzato, un 27enne che è stato colpito con un pugno al volto. È stata un'altra coppia presente nella piazza a dare l'allarme, intorno alle 2.45. I due fidanzati erano seduti su una panchina quando avrebbero sentito il rumore di vetri infranti. I due arrestati si sono così avvicinati alla coppia, uno dei quali impugnava una bottiglia rotta, e il 27enne ha allontanato la ragazza spiegando che non aveva soldi. Nel frattempo avrebbe cercato di avvicinarsi ad un altro gruppo di persone, che però si sono allontanate dopo il lancio di un'altra bottiglia. Il 27enne a questo punto è stato aggredito, e ha trovato riparo in un taxi parcheggiato nella piazza.

La ragazza intanto aveva chiesto aiuto all'altra coppia presente, che ha allertato le forze dell'ordine. I due diciottenni hanno iniziato la fuga, terminata in piazza Santissima Annunziata, dove gli agenti li hanno fermati e arrestati.