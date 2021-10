Tre escursionisti dispersi sulla montagna pistoiese: ritrovati sani e salvi sul versante emiliano

Disavventura a lieto fine per tre escursionisti che in serata si erano persi sulla montagna pistoiese. Per le ricerche, nella zona del Rifugio Porta Franca, è intervenuto il Soccorso alpino toscano e una squadra del Soccorso alpino Emilia Romagna, partita dall'altro versante.

Dopo un paio di ore i tre sono stati individuati sul versante emiliano dalla squadra del Soccorso alpino. Secondo quanto emerso gli escursionisti non sembrano avere bisogno di cure sanitarie, ma riportano solo stanchezza e freddo. Recuperati da poco dai tecnici, saranno riaccompagnati ai loro mezzi per fare rientro a casa.