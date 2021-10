Use ko a Legnano, prima sconfitta della stagione per i biancorossi

Per capire che a Legnano non è stata una serata da Use basta vedere i 90 punti subiti. La squarda lombarda vince infatti 90-68 e per la Computer Gross è la prima sconfitta stagionale. Dopo una gara sopra le righe come quella all'esordio con Piombino, un calo di tensione era facilmente immaginabile e, se a questo si aggiunge all'indubbio valore della compagine di casa, ecco che per i ragazzi di Corbinelli non è il caso di fare troppi drammi e pensare subito a proseguire nel lavoro ed a preparare la prossima gara interna con Firenze.

Che non è aria si capisce subito visto che già dopo 2’, col tabellone che segna 10-2, coach Corbinelli deve rifugiarsi in time-out anche se Legnano non molla la presa e, dopo il passaggio al 4’ sul 22-10, chiude la prima frazione sul 31-21. Con Guerra, Sesoldi ed Antonini alle prese con problemi fisici, al riposo lungo si va sul 55-39, con la strada che continua ad essere in salita. Al ritorno in campo l’Use reagisce e tocca il meno 12 con una tripla di Antonini (58-46 al 23’), ma Legnano torna a spingere sul gas e schizza addirittura sul +24: 72-48. Al 30' siamo 74-50 ed quel punto la gara non ha più storia e Legnano la vince per 90-68.

90-68

«3G ELETTRONICS» LEGNANO

Casini 12, Bassani, Marino 16, Bianchi 25, Terenzi 18, Cepic ne, Leardini 5, Roveda 8, Pisoni, Ferrario, Dell’acqua, Solaroli 6. (All. Eliantonio)

USE COMPUTER GROSS

Berti 3, Sesoldi, Guerra 6, Digno 4, Antonini 16, De Leone 19, Restelli 13, Falaschi 7, Balducci, Calugi. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Arbitri: Rezoagli di Rapallo e Fusari di San Martino Siccomario

Parziali: 31-21, 55-39 (24-18), 74-50 (19-11), 90-68 (16-18)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa