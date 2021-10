Auto forzate e razziate in centro a Firenze. Denunciato un 40enne per ricettazione

Brutta sorpresa a Firenze per i proprietari delle cinque auto che, tra via degli Orti Oricellari e via Curtatone, sono state prese di mira dai ladri la notte scorsa. I malviventi hanno forzato le portiere delle macchine e hanno fatto razzia di quello che hanno trovato all’interno dei mezzi.

Nella stessa zona, i poliziotti hanno denunciato un 40enne per ricettazione, dopo che l’uomo è stato sorpreso con uno zaino trafugato poco prima da una macchina in sosta lasciata aperta per distrazione dal proprietario.

Secondo gli agenti il 40enne potrebbe anche essere collegato alle spaccate delle altre cinque auto.