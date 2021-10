Colle Val d'Elsa piange Alberto Brandani: fu manager, politico e uomo di cultura

Si è spento oggi, all’età di 75 anni a Colle Val d'Elsa dopo una lunga malattia, Alberto Brandani.

Manager, politico e uomo di cultura, Brandiani era originario di Firenze. Dopo 20 anni da amministratore in Monte dei Paschi era passato ad Anas e a Ferrovie dello Stato, ed è rimasto in Confindustria alla presidenza di Federtrasporto fino al momento del decesso.

Altra grande passione fu il mondo letterario e culturale:, infatti ha ricoperto la carica di presidente della Fondazione Formiche e della giuria del premio letterario Isola d'Elba.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha ricordato il professor Brandani e ha porto le condoglianze dell’Amministrazione comunale senese.

"E’ con dolore che apprendo della scomparsa del professor Alberto Brandani, appassionato politico e uomo di cultura.

Ha speso la sua vita con intensità, estrema curiosità per la cultura e grande passione per la politica del territorio e non solo. Impegnato su più fronti, voglio ricordare la Fondazione Formiche, da lui fondata nel 2005, ma è solo uno dei tanti esempi dell’attività svolta negli anni dal professore, persona che sapeva coniugare lungimiranza e sagacia politica all’analisi lucida del quotidiano.

L’etica del lavoro come manager pubblico e privato lo accompagnato fino al termine della sua esistenza. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di Siena".

"Ci ha lasciato il professor Alberto Brandani, Presidente della Fondazione Formiche e di Federtrasporto - ha detto Lorenzo Cesa, politico di politico e dirigente d'azienda -. L'Udc perde un vero amico, l'Italia un amministratore capace".

Il funerale si terrà domani a Colle di Val d'Elsa, alle 15, nella chiesa di Sant'Agostino.