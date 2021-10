I contagi della giornata di oggi, lunedì 11 ottobre, in tutta la regione sono in vistoso calo. Seguono la tendenza anche l'area del comprensorio del cuoio e dell'Empolese Valdelsa, sempre in confronto a ieri: siamo a un terzo sul totale. Vediamo il dettaglio.

Zona Empolese Valdelsa 6 contagi

Castelfiorentino 2

Fucecchio 2

Vinci 1

Empoli 1

Zona comprensorio del cuoio 2 contagi

Castelfranco di Sotto 1

San Miniato 1