Demolizione auto gratuita a Impruneta, anche per abbandono o fermo amministrativo

Il Comune di Impruneta ha stipulato una convenzione con la Società InfinityCar Clear World S.R.L. per offrire ai residenti, alle imprese con sede a Impruneta ed ai loro dipendenti, anche se non residenti, un servizio di demolizione dei veicoli a costo zero, attraverso una piattaforma online per la gestione delle pratiche di demolizione. .

Il servizio è gratuito per la rottamazione di autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, ad esclusione delle moto e di camper, roulotte, mezzi coibentati o costruiti con materiale legnoso, per i quali la società potrà applicare i costi da essa preventivamente determinati. Il Comune collabora nello svolgimento delle pratiche burocratiche di sua competenza, rilasciando gratuitamente gli atti necessari al procedimento.

Inoltre, la rottamazione può riguardare anche veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale, se dotati di dichiarazione che il veicolo non è utilizzabile, da richiedere agli uffici di Polizia municipale.

L’utente, seguendo il link presente sull'home page del sito istituzionale di Comune, verrà collegato alla pagina dedicata dove troverà un modulo da compilare per la richiesta di demolizione.

LINK dedicato: http://www.ripuliamolacitta.it/demolizione/

Si specifica che la gratuità del servizio da parte della società è subordinata al fatto che dal veicolo non vengano smontati o asportati pezzi.

Impruneta, 11/10/2021

Fonte: Comune di Impruneta