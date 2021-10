Food & Wine Festival, 80 stand per le delizie delle Terre di Pisa

Food & Wine festival 2021 nona edizione 15-16-17 ottobre – Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II. Tre giorni alla scoperta e alla degustazione dei prodotti del territorio.

Dalle 17,00 di Venerdì 15 Ottobre fino alla chiusura serale di Domenica 17 Ottobre, a Pisa nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II vi aspetta uno spazio dedicato ai prodotti delle Terre di Pisa, momenti di presentazione delle eccellenze del territorio, menu a tema e spettacoli per i più piccoli.

In piazza vi accoglieranno nei loro stand oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa pronti a far degustare tipicità e delizie a “Km Zero”, con la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

I ristoranti e bar della Piazza vi proporranno esperienze enogastronomiche con piatti nuovi e della tradizione abbinati a vini del territorio e gli esperti vi guideranno alla scoperta delle eccellenze locali con le degustazioni guidate.

Al Vino delle Terre di Pisa sono riservate vere e proprie Masterclass, per valorizzare la produzione del territorio. A condurle qualificati relatori del comparto vitivinicolo nazionale in collaborazione con le associazioni di sommelier AIS e FISAR.

Food & Wine festival 2021 - gli appuntamenti

- Aperto il venerdì dalle 17 alle 22 - sabato e domenica dalle 11 alle 22

- Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”

- Oil Bar con degustazioni guidate per iniziare il viaggio di conoscenza delle caratteristiche organolettiche degli oli e ricevere suggerimenti sugli abbinamenti gastronomici.

- Cioccolato protagonista del un concorso finale in programma domenica pomeriggio, aperto al pubblico su prenotazione, per decretare la miglior pralina tra le quattro cioccolaterie in sfida.

- Masterclass sul Vino delle Terre di Pisa: due il sabato e due la domenica, su prenotazione.

- Colazioni, pranzi, aperitivi e cene nei bar e locali limitrofi con menù “Terre di Pisa” a base di prodotti del territorio

- Attività ludiche gratuite per bambini davanti al murales di Keith Haring.

- Desk del centro Nutrafood dell’Università di Pisa per ricevere informazioni su acquisti e consumi consapevoli in ambito alimentare.

Partecipare all’evento può diventare l’occasione per una visita alle bellezze della città e del suo entroterra. Realtà museali e i siti di interesse storico culturale offrono vantaggi ai visitatori del Pisa Food & Wine, le informazioni insieme ad offerte turistiche sono disponibili sul sito della manifestazione.

Buon viaggio nel gusto delle “Terre di Pisa”

Info e prenotazioni sul sito www.pisafoodwinefestival.it