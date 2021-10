Autista, perito, rifinitore: le offerte di lavoro Synergie su Empoli

11Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

AUTISTA TRASPORTATORE PATENTE CQC

La risorsa si occuperà di prelevare e trasportare ai clienti i prodotti alimentari commercializzati dall'azienda. Il lavoro sarà svolto unicamente in orario notturno, secondo il seguente schema: Lunedì/mercoledì 1.30/8.30 Giovedì/Venerdì 4.00/12.30.

Costituisce un requisito indispensabile il possesso della patente C con CQC. Si ricerca una persona disponibile a lavorare in orari notturni e libera da subito.

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/autista_trasportatore_patente

STAGE SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE

La risorsa, inserita negli uffici aziendali e assistita da un tutor, si occuperà di mansioni legate alla segreteria e all'assistenza alla direzione.

La risorsa ideale è in possesso di un diploma di indirizzo commerciale/economico e valuta positivamente periodi di stage.

Costituisce requisito preferenziale una buona padronanza dei principali strumenti informatici (office, excel, word, etc).

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/stage_segreteriaamministrazione

LAUREATO/A PER UFFICIO SPEDIZIONI IN STAGE

La risorsa, inserita nell'ufficio spedizioni e trasporti, si occuperà di intrattenere i rapporti con fornitori e corrieri coordinandosi con l'ufficio amministrativo e il magazzino.

La risorsa ideale possiede un diploma di laurea, anche triennale, in scienze politiche o in ambito economico e si rende disponibile a periodi di stage.

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/laureatoa_per_ufficio_spedizioni_in_stage

OPERAIO/A TURNISTA

La risorsa verrà inserita in contesti produttivi e lavorerà su turni a ciclo continuo. La risorsa ideale è in possesso di un diploma elettrotecnico ed è disponibile ad un lavoro su turni. Non è richiesta esperienza nel ruolo.

Luogo di Lavoro: Empoli (Fi)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_turnista

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/periti_elettrotecnici_e_meccanici

ADDETTI/E ALLA RIFINITURA-SARTI/E

La risorsa, inserita all'interno del reparto produttivo in serie, si occuperà della rifinitura su tessuto attraverso l'utilizzo di macchine professionali e il lavoro manuale.

Si richiede una buona manualità e una pregressa esperienza in contesti sartoriali e di rifinitura.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_alla_rifiniturasartie

