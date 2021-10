Il Mugello protagonista su Sky Sport: appuntamenti dedicati al bike e al running

In onda da oggi il programma di Sky Sport dedicato al territorio del Mugello.

Saranno tre episodi ad andare in onda a partire da questa settimana dedicati al mondo dello sport nel Mugello: due puntate dedicate al bike "Bike in" e una terza, più avanti, dedicata al running "Running scenery".

In questa prima puntata, insieme al conduttore ed ex ciclista Patrick Martini, Mauro Dugheri e Mauro Noferini hanno affrontato il Passo della Colla, il passo dell'Eremo e il Muraglione.

Nella seconda puntata, che andrà in onda la settimana prossima, ad accompagnare Martini sarà Marco Lapucci, collaboratore tecnico del comitato regionale Toscana Federciclismo, che, seguendo l'itinerario della Granfondo permanente del Mugello, hanno scalato il passo della Futa, Paretaio e Sambuca.

"Negli ultimi anni, insieme agli assessori al turismo dei singoli comuni del Mugello, abbiamo lavorato molto per valorizzare il nostro territorio da un punto di vista sportivo e adesso ne stiamo vedendo i risultati - afferma Federico Ignesti, assessore al Turismo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello -. Lo sport è da sempre un grande attrattore turistico per questa terra e l'opportunità offertaci da Sky Sport ne è la conferma. Siamo contenti di poter mostrare nelle prossime settimane a tanti sportivi e appassionati perché è giusto venire nel Mugello, non solo per il buon vivere e il buon mangiare, ma anche per le tante opportunità sportive come affrontare le nostre salite in bicicletta o godere di spettacolari scenari a passeggio o a corsa."

Il primo episodio andrà in onda su:

Cielo (in chiaro, sul canale 26)

Domenica 17 ottobre ore 9.00

Sky Sport Arena (solo su Sky Sport, canale 204)

Lunedì 11 ottobre ore 18.30

Martedì 12 ottobre ore 1.00 - 6.00 - 10.45

Mercoledì 13 ottobre ore 7.30

Sabato 16 ottobre ore 7.30

Domenica 17 ottobre ore 13.30 - 20.00

Sky Sport Action (solo su Sky Sport, canale 206)

Lunedì 11 ottobre ore 22.30

Mercoledì 13 ottobre ore 5.30

Sky Sport Uno (solo su Sky Sport, canale 201)

Martedì 12 ottobre ore 11.45 - 17.00

Mercoledì 13 ottobre ore 13.00

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa