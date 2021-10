Muore 31enne in un incidente a Castiglione della Pescaia

Un 31enne è morto in un incidente stradale a Castiglione della Pescaia. Il fatto è avvenuto sulla strada Castiglionese a Cernaia alle 1.30 di oggi, lunedì 11 ottobre. Una auto si è ribaltata per motivi ancora da chiarire e il 31enne, passeggero del veicolo, è deceduto sul colpo. Ferito in modo lieve il conducente, un 55enne di Gavorrano. L'auto sulla quale i due viaggiavano è finita fuori strada, sembra dopo un sorpasso secondo una prima ricostruzione. La vettura è andata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.