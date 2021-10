Per Mimmo Lucano, presidio di solidarietà a Balconevisi

Giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 21 si terrà un presidio per esprimere solidarietà a Domenico detto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Luogo dell’appuntamento è piazza I Maggio, a Balconevisi di San Miniato.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare. Nel tempo dello svolgimento del presidio verrà data lettura di alcuni brani del libro di Tiziana Barillà “Mimì Capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace” (edizioni Fandango) e le partecipanti e i partecipanti potranno confrontarsi su quanto accaduto alla cittadina di Riace e a Mimmo Lucano, alla luce della recente sentenza che ha condannato l’ex sindaco a 13 anni e due mesi di carcere.

Riace, un piccolissimo comune in provincia di Reggio Calabria, è noto per essere stato la patria di un nuovo modello di accoglienza dei migranti in cui al centro non c’erano conti e numeri, ma persone, donne e uomini che avevano bisogno, prima di tutto, di umanità. Oggi quel modello è stato smantellato e la dimensione della condanna a Mimmo Lucano dimostra che è il momento di prendere posizione e schierarsi dalla parte della solidarietà e non ignorare che abbiamo un grosso problema politico.

La propaganda razzista degli ultimi vent’anni non dovrà avere il coronamento dei suoi sogni nella carcerazione di chi si è impegnato per salvare vite umane. Chiunque senta la necessità di esprimere democraticamente e pacificamente la vicinanza a Mimmo Lucano in questi giorni difficilissimi, chiunque abbia voglia di approfondire il tema, è benvenuto.

Saranno benvenuti anche i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo del volontariato e delle realtà associative della zona. Sentire che il mondo della socialità e della condivisione ha voglia di partecipare a questo presidio sarà uno stimolo importante per dare davvero un senso a un territorio che spesso si sgretola per piccole questioni e che invece dovrebbe riuscire a rinsaldarsi sui grandi temi importanti per il mondo e per la società.

Comitato per Mimmo Lucano Valdegola

valdegolaconmimmolucano@gmail.com