Careggi, nuovo ingresso in Rosa per il Pink October

Da lunedì 11 ottobre, anche il Nuovo Ingresso dell’Azienda Careggi, insieme ad altri edifici e monumenti fiorentini, si è illuminato di rosa per aderire alla manifestazione realizzata da Firenze in Rosa Onlus: Firenze in Rosa per il Pink October.

Anche quest’anno, in occasione del mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, Firenze in Rosa Onlus ha lanciato la campagna di sensibilizzazione BEPINK! invitando l’intera città a tingersi di rosa nell’intento di divulgare e promuovere una “cultura” della prevenzione che ci ricordi quanto sia importante prendersi cura di sé stessi ed effettuare controlli periodici.

La Fondazione Careggi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi hanno deciso di partecipare all’iniziativa illuminando ogni sera, da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, il Nuovo Ingresso dell’Azienda Careggi per richiamare ancora di più l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Un gesto di profondo significato da parte dell’ospedale più grande di Firenze e uno dei principali d’Italia, che testimonia l’impegno corale della comunità e delle sue istituzioni, raccogliendo e rilanciando con forza un messaggio di vicinanza ed impegno a salvaguardia della salute dei cittadini.

"Ancora più forti, tutti insieme nel segno della prevenzione, grazie alla straordinaria adesione della Fondazione Careggi e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi", commenta la presidente di Firenze in Rosa Onlus Lucia De Ranieri, ringraziando per aver aderito con entusiasmo all’edizione 2021 di Firenze in Rosa per il Pink October..

"Abbiamo voluto contribuire – dichiara il dottor Jacopo Nori, vice presidente della Fondazione Careggi - dando a nostra volta un segnale tangibile e concreto di partecipazione alla campagna di Firenze in Rosa Onlus, che ormai coinvolge tutta la città al fine di tenere sempre accesi i riflettori sulla prevenzione e sulla salute della donna. Un sentito ringraziamento all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e, in particolar modo, all'ingegnere Maria Giuliana Bonaviri che hanno consentito di realizzare per la prima volta l’illuminazione rosa".

"E’ importante per l’Azienda Careggi – conclude il Direttore generale Rocco Damone – partecipare a questa campagna di sensibilizzazione per la prevenzione della patologia tumorale al seno. Le iniziative, come questa, che in modo innovativo sono in grado riportare l’attenzione su determinati temi a difesa della salute, rappresentano una preziosa opportunità per ricordare a tutti il prezioso valore della diagnosi precoce".

www.firenzeinrosa.it

www.fondazionecareggi.org

www.aou-careggi.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa